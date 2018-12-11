Karaman'da Mevlana'yı Anma Etkinlikleri Başladı

Karaman'da Mevlana'nın 745. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri kapsamında sema gösterisi düzenlendi.

Lütfi Elvan Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen anma programına Karaman Valisi Fahri Meral, Karaman Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, AK Parti Karaman İl Başkanı Mehmet Er, Hz. Mevlana'nın 22. kuşaktan torunu Esin Çelebi Bayru ile davetliler katıldı. Hz. Mevlana'nın 22. kuşaktan torunu Esin Çelebi Bayru, sema gösterisi öncesi yaptığı konuşmada, "Günümüzden 8 asır kadar önce yaşamış olmakla birlikte eserleri üzerinde hala araştırmalar yapılan, gün geçtikçe fikirleri daha da önem kazanan Mevlana Celaleddin-i Rumi, Türk İslam düşünürlerinin en başında gelmektedir" dedi.

Konuşmaların ardından Uluslararası Mevlana Vakfı, tasavvuf musikisi eşliğinde sema gösterisi sundu. Karaman'daki Hz. Mevlana'yı anma etkinliklerini 150'ye yakın İspanyol turistte izledi. - KARAMAN