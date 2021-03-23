Karaman'da meslek edindirme kursları için protokol imzalandı
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Karaman'da meslek edindirme kursları için protokol imzalandı

23.03.2021 13:45 | Son Güncelleme: 23.03.2021 13:48
Karaman'da meslek edindirme kursları için protokol imzalandı

Karaman Milli Eğitim Müdürlüğü, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ve Karaman Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği iş birliğinde, sürü yönetimine ilişkin meslek edindirme kurslarının düzenlenmesine yönelik protokol imzalandı.

Karaman Milli Eğitim Müdürlüğü, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ve Karaman Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği iş birliğinde, sürü yönetimine ilişkin meslek edindirme kurslarının düzenlenmesine yönelik protokol imzalandı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünde gerçekleşen protokol imza törenine, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan'ın yanı sıra Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Şevket Sarıkaya ve Karaman Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birlik Başkanı Yücel Yaman katıldı.

Protokole ilişkin açıklamalarda bulunan Çalışkan, sürü yönetimi alanında çalışanların niteliklerini artırmak, istihdam edileceklerin mesleki eğitimi ve belgelendirilmelerine ilişkin protokol imzalanacağını ifade etti.

Sarıkaya da, protokolle projeden yararlanacak kursiyerlerin sigorta primlerinin İŞKUR tarafından karşılanacağını belirterek bu tür çalışmaların meslek edinme ve mesleki gelişim bakımından önemli olduğuna değindi.

Yaman ise, protokolde yer alan her iki kuruma da teşekkür ederek istihdamın arttırılması için kurumlar arası iş birliği ile eğitimlerin yararlı olacağını ifade ederek protokolün hayırlı olmasını diledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çetin

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