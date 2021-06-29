Mesai Saatleri Yeniden Düzenlendi (29.06.2021)

MESAİ SAATLERİ YENİDEN DÜZENLENDİ İlimizde kamu kurum ve kuruluşlarının çalışma saatleri 01. 07. 2021 Perşembe Gününden itibaren 08: 30-12: 30, 13: 30-17: 30 olarak belirlenmiş olup, Özel Kanun, Tüzük ve Yönetmeliklere göre çalışma saatlerinin farklı olarak düzenlenmesi zorunlu olan kamu kurum...