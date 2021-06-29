Mesai Saatleri Yeniden Düzenlendi (29.06.2021)
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Mesai Saatleri Yeniden Düzenlendi (29.06.2021)

Mesai Saatleri Yeniden Düzenlendi (29.06.2021)
Habermetre - Haberler | Güncel

MESAİ SAATLERİ YENİDEN DÜZENLENDİ İlimizde kamu kurum ve kuruluşlarının çalışma saatleri 01. 07. 2021 Perşembe Gününden itibaren 08: 30-12: 30, 13: 30-17: 30 olarak belirlenmiş olup, Özel Kanun, Tüzük ve Yönetmeliklere göre çalışma saatlerinin farklı olarak düzenlenmesi zorunlu olan kamu kurum...

MESAİ SAATLERİ YENİDEN DÜZENLENDİ İlimizde kamu kurum ve kuruluşlarının çalışma saatleri 01. 07. 2021 Perşembe Gününden itibaren 08: 30-12: 30, 13: 30-17: 30 olarak belirlenmiş olup, Özel Kanun, Tüzük ve Yönetmeliklere göre çalışma saatlerinin farklı olarak düzenlenmesi zorunlu olan kamu kurum ve kuruluşlarına ait hükümler saklıdır.

Kamuoyuna duyurulur.

Kaynak: Habermetre

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