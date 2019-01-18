Karaman'da Masal Anlatma Yarışması

Karaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen ilkokullar arası masal anlatma yarışmasının finali yapıldı.

Öğrencilerde özgüven ve sorumluluk duygularını geliştirmek, toplum içinde kendilerini ifade edebilme fırsatını sunmak, özgün eserler oluşturmak ve bu eserleri sunabilmelerini sağlamak için Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Uygulama Anaokulunda düzenlenen yarışmada, öğrenciler sahne düzenlemesi ve kostümleriyle görselleştirdikleri masallarını anlattı.

Programda, dört okul finalde yarışırken, birinciyi seçici kurul belirleri.

Seçici kurulun yapmış olduğu değerlendirme sonucunda, İlyas Küçüker ilkokulundan yarışan Sudenaz Korkmaz birinci, İsmet İnönü ilkokulundan Kübrasu Taş ikinci, Abdurrahim Karakoç ilkokulundan Zeynep Hale Dimlioğlu üçüncü oldu.

Kazımkarabekir Piri Reis ilkokulu öğrencisi Saliha Güzel de jüri özel ödülüne layık görüldü.

Final programı, finale kalmaya hak kazanan öğrencilere İl Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Kuntoğlu tarafından ödüllerinin verilmesi ile son buldu.

Etkinlik toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Kaynak: AA