Karaman'da LGS sınavına koronavirüs tedbiri KARAMAN'da Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki yapılan merkezi sınava öğrenciler, koronavirüs tedbirleriyle girdi.

KARAMAN'da Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki yapılan merkezi sınava öğrenciler, koronavirüs tedbirleriyle girdi.

Karaman'da sınava girecek öğrenciler, yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına göre okul bahçesine alındı. Okul bahçesine girişte ellerini dezenfektanla temizleyen öğrenciler sosyal mesafe kuralına göre sıraya girdi. Öğrenciler maskelerini çıkarıp, yeni maskeler taktı.Okul önünde ise öğrenci velileri çocuklarının heyecanını paylaştı. Bazı veliler çocuklarının sınava girişini sosyal medyada canlı yayınlarken bazı velilerde Kuran-ı Kerim okuyarak dua etti.

Kaynak: DHA