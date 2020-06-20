Karaman'da LGS sınavına koronavirüs tedbiri
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Karaman'da LGS sınavına koronavirüs tedbiri

Karaman'da LGS sınavına koronavirüs tedbiriKARAMAN'da 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın birinci oturumu başladı.

20.06.2020 11:45 | Son Güncelleme: 20.06.2020 11:52

Karaman'da LGS sınavına koronavirüs tedbiri

KARAMAN'da 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın birinci oturumu başladı.

Karaman'da sınava girecek olan öğrenciler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına göre okul bahçesine alındı. Okul bahçesine girişte ellerini dezenfektanla temizleyen öğrenciler sosyal mesafe kuralnına uygun olarak okul bahçesinde sıraya girdi. Okul içerisine girecek olan tüm öğrenciler yeniden ellerini dezenfekte ettikten sonra eski maskelerini çıkarıp yeni maskeleri ile sınıflara alındı.

Okul önünde ise öğrenci velileri çocuklarının heyecanını paylaştı. Bazı veliler çocuklarının sınava girişini sosyal medyada canlı yayınlarken bazı velilerde Kuran-ı Kerim okuyarak dua etti.

Karaman'da LGS sınavına koronavirüs tedbiri

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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