HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Karaman'da lavanta ekimi artıyor

Türkiye'nin en az yağış alan bölgelerinden birisi olan Karaman'da, su tüketimi az olan ve mısıra alternatif olarak görülen lavanta, çiftçilerin şimdiden gözdesi haline gelmeye başladı.

Karaman'da lavanta ekimi artıyor
27.06.2020 09:53 | Son Güncelleme: 27.06.2020 09:57

Türkiye'nin en az yağış alan bölgelerinden birisi olan Karaman'da, su tüketimi az olan ve mısıra alternatif olarak görülen lavanta, çiftçilerin şimdiden gözdesi haline gelmeye başladı.

Karaman'da lavanta ekimi hızla artmaya başladı. Türkiye'nin en az yağış alan bölgelerden birisi olan Karama'nda, su tüketimi az olan lavanta mısırın en büyük alternatifi durumunda. Şimdiden çiftçilerin gözdesi haline gelen lavanda bu yıl 200 dekar alanda ekimi yapıldı. Karaman İl Tarım ve Orman Müdürü Yusuf Şahinbaş ile Karaman Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram, bir üretici tarafından merkeze bağlı Göztepe köyünde 40 dekarlık araziye ekilen lavanta tarlasında incelemelerde bulundu.

"Lavanta, mısıra karşı alternatif bir ürün"

Karaman İl Tarım ve Orman Müdürü Yusuf Şahinbaş, lavantanın mısıra karşı alternatif bir ürün olduğunu söyledi. Lavantanın son yıllarda uçucu yağ bakımından yetiştiriciliği yaygınlaşmaya başlayan bir ürün olduğunu belirten Şahinbaş, "Lavantanın çiçek açma dönemi Haziran ve Temmuz dönemidir. Ayrıca lavanta her zaman yeşil kalabilen bir bitkidir. İlimizde de sulu tarım yaygın yapılmaktadır. Mısır ekimi de yaygın bir şekilde yapılmakta. Bu alanlarımızın su tüketimi ise fazla olduğu için bu alanlarımızdan bizim biraz daha kısıtlamaya gitmemiz lazım. Geliri daha yüksek mısır yetiştiriciliğine mısır gelirine daha yatkın ürünlere dönmemiz lazım. Lavanta da bu açıdan su tüketimi olmayan daha çok kıraç arazilerde ve eğimli meyilli arazilerde yetişebilen bir bitki. Bu açıdan da bizim mısıra alternatif olarak bu alanlarda çiftçilerimizi lavanta ekimine yönlendirmemiz gerekiyor. Çünkü dünyada ve Türkiye'de bir yağ açığı var. Ekonomik anlamda da belirli bir açık var bu alanda. Bizim de bu yönde gerekli çalışmaları yapmamız gerekiyor. Bundan sonra da müsait alanlarımızda lavanta yetiştiriciliğini geliştirmeyi planlıyoruz. Tarlasına lavanta eken bu üreticimizi kutluyorum. Bizde her türlü desteği kendisine vermeye hazırız" dedi.

"Kıraç toprakların mor bereketi lavantanın üretimi hızla artıyor"

Karaman Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram'da, tüm Türkiye'de olduğu gibi kıraç toprakların mor bereketi olan lavanta üretiminin hızla arttığını belirtti. 2019 yılında sadece Türkiye'de 25 bin dekar alanda üretimi yapılan lavantanın her geçen yıl ekiminin artmaya başladığını söyleyen Bayram, "Karaman'da da Ziraat Odamız tarafından yapılan çalışmalarla lavanta üretimini teşvik etme amaçlı konferanslar ve seminerler verdik. Bununla birlikte bu bahçe gibi birçok bahçemiz kurulmaya başlandı. Yaptığımız çalışmalarla İl Özel İdaremiz yaklaşık 135 dekar alanda ekim yapılacak şekilde üreticiye fide dağıtımı yaptı. Yani 202 bin fide dağıtımı yapıldı. Bunlar yüzde 75 hibeliydi. Üreticilerimiz lavantayla ilgili çalışma yapmasının en büyük geneldeki sorunu su sorunudur. Karaman, yağışı az alan bir ilimiz. Bundan dolayı da alternatif ürün olarak da lavanta üretimiyle ilgili çalışmalarda başladı. Lavantanın ömrü 35-40 yıl kadar sürüyor. Ekimi önümüzdeki yıllarda daha da artacağını düşünüyoruz. Bu alan 40 dekar bir arazi. Aynı zamanda yağ üretim tesisini de organize sanayi bölgesine kurdu. Bu yılki üretilen lavantaları kendi tesisinde işleyecek. Toplamda lavanta ekiminin bu yıl 200 dekarı geçtiğini tahmin ediyoruz. Resmi olarak Özel İdare tarafından dağıtılan fidanlarla 125 dekarlık alan için fidan dağıtıldı. Önceki yıllarda kendi imkanlarıyla fide temin eden üreticilerimiz vardı. Başlangıç için iyi bir sayı olduğunu düşünüyorum" diye konuştu. - KARAMAN

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

İstanbul'un göbeğinde sızıp kalan kadının hikayesi, ayıldıktan sonra ortaya çıktı Ekonomi
İstanbul'un göbeğinde sızıp kalan kadının hikayesi, ayıldıktan sonra ortaya çıktı
Son dakika: YKS sınavının başlamasıyla birlikte tüm Türkiye'de sokağa çıkma kısıtlaması başladı Ekonomi
Son dakika: YKS sınavının başlamasıyla birlikte tüm Türkiye'de sokağa çıkma kısıtlaması başladı
İBB'nin Fatih'in portresini almasına karşı çıkan biri var: Yarım metrekarelik boyalı bez Ekonomi
İBB'nin Fatih'in portresini almasına karşı çıkan biri var: Yarım metrekarelik boyalı bez
Kuaförüm Sensin'de duygusal anlar! 1,5 ay önce annesini kaybeden Bülent Ersoy, hıçkırıklara boğuldu Ekonomi
Kuaförüm Sensin'de duygusal anlar! 1,5 ay önce annesini kaybeden Bülent Ersoy, hıçkırıklara boğuldu
Oxford raporu: Türkiye, tedbirleri azaltmasına rağmen vaka artışının az gerçekleştiği ülkeler arasında Ekonomi
Oxford raporu: Türkiye, tedbirleri azaltmasına rağmen vaka artışının az gerçekleştiği ülkeler arasında
CNN Türk spikeri Gözde Atasoy Kökçü, canlı yayında görevine veda etti Ekonomi
CNN Türk spikeri Gözde Atasoy Kökçü, canlı yayında görevine veda etti
Vücudunun büyük bir bölümü yanan gencin hayatı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla değişti
Vücudunun büyük bir bölümü yanan gencin hayatı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla değişti
Bahçelievler'de sabah saatlerinde korkutan patlama: 1 ölü, 10 yaralı
Bahçelievler'de sabah saatlerinde korkutan patlama: 1 ölü, 10 yaralı
Üzerine kolonya döküp yanıyor mu diye merak eden çocuk, çakmağı çakınca alev topuna döndü
Üzerine kolonya döküp yanıyor mu diye merak eden çocuk, çakmağı çakınca alev topuna döndü
Üzerine depo düşen 18 yaşındaki genç feci şekilde can verdi
Üzerine depo düşen 18 yaşındaki genç feci şekilde can verdi
2019'da çıkan taahhütlü telefon yasası yürürlüğe girerse binlerce telefon kapanabilir
2019'da çıkan taahhütlü telefon yasası yürürlüğe girerse binlerce telefon kapanabilir
Savcı Sayan'dan Acun Ilıcalı'ya davet: Survivor finalini Ağrı Dağı'nda yapalım
Savcı Sayan'dan Acun Ilıcalı'ya davet: Survivor finalini Ağrı Dağı'nda yapalım
Yasmin Erbil, cesur dantelli iç çamaşırıyla poz verdi
Yasmin Erbil, cesur dantelli iç çamaşırıyla poz verdi
Karaman'da 120 olan vaka sayısı Ramazan Bayramı'ndan sonra 500'e ulaştı
Karaman'da 120 olan vaka sayısı Ramazan Bayramı'ndan sonra 500'e ulaştı
Cinsel içerikli sitelere girmeye korkanların izlediği yapım, Türkiye'de en çok izlenen ikinci film oldu
Cinsel içerikli sitelere girmeye korkanların izlediği yapım, Türkiye'de en çok izlenen ikinci film oldu
Ege'deki depremin ardından uzman isim canlı yayında uyardı: Evlere girmeyin
Ege'deki depremin ardından uzman isim canlı yayında uyardı: Evlere girmeyin
Oxford, koronada ikinci dalga beklediği ülkeleri açıkladı! Dünya devleri de listede
Oxford, koronada ikinci dalga beklediği ülkeleri açıkladı! Dünya devleri de listede
Irak'ın sınır ötesi harekatlarda sivil kayıplar yaşandığı iddiasına Türkiye'den cevap: PKK'nın kara propagandasına alet olmayın
Irak'ın sınır ötesi harekatlarda sivil kayıplar yaşandığı iddiasına Türkiye'den cevap: PKK'nın kara...
Kenan Doğulu, Beren Saat ile boşanacakları yönündeki iddialara cevap verdi
Kenan Doğulu, Beren Saat ile boşanacakları yönündeki iddialara cevap verdi
Başakşehir maçı için çok konuşulacak kadro! Terim'den radikal karar
Başakşehir maçı için çok konuşulacak kadro! Terim'den radikal karar
Koronavirüsün tehdit ettiği risk grupları güncellendi
Koronavirüsün tehdit ettiği risk grupları güncellendi
Hakkındaki iddialara sinirlenen adam, canlı yayında Müge Anlı'nın üzerine yürüdü
Hakkındaki iddialara sinirlenen adam, canlı yayında Müge Anlı'nın üzerine yürüdü
Büyük ödülü kaybeden Yasin, kazanan arkadaşlarına öfke kustu
Büyük ödülü kaybeden Yasin, kazanan arkadaşlarına öfke kustu
Kanala atılan telefondan kırmızı bültenle aranan FETÖ'cü çıktı
Kanala atılan telefondan kırmızı bültenle aranan FETÖ'cü çıktı
Köyde görülen 3 metrelik kırmızı yılan korkuya neden oldu
Köyde görülen 3 metrelik kırmızı yılan korkuya neden oldu
Kayınpederinin hediye ettiği 1 kovanla arıcılığa başladı şimdi 50 kovanı var
Kayınpederinin hediye ettiği 1 kovanla arıcılığa başladı şimdi 50 kovanı var
Ticarete atılan eski Galatasaraylı Wesley Sneijder, 15 milyon euro kaybetti
Ticarete atılan eski Galatasaraylı Wesley Sneijder, 15 milyon euro kaybetti
Kaçak düğün kabusu! Vakaları artırıyor, denetimlere rağmen durdurulamıyor
Kaçak düğün kabusu! Vakaları artırıyor, denetimlere rağmen durdurulamıyor
Böyle erkeklik olmaz! Kimliği bilinmeyen bir şahıs, tartıştığı genç kızı sokak ortasında dövdü
Böyle erkeklik olmaz! Kimliği bilinmeyen bir şahıs, tartıştığı genç kızı sokak ortasında dövdü
Husumetli oldukları babayı bulamayınca 13 yaşındaki oğlunu vurdular
Husumetli oldukları babayı bulamayınca 13 yaşındaki oğlunu vurdular
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Tunç Soyer Murat Kurum Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Demet Akalın Şeyma Subaşı Yasmin Erbil Acun Ilıcalı
Spor Can Bartu Caner Erkin Alper Ulusoy İbrahim Üzülmez Fernando Muslera
Daha Fazla Türk Kaza Bursa Deprem
Şu an buradasınız: Karaman'da lavanta ekimi artıyor - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.6.2020 10:14:50. #1.14#
title