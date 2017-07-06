Karaman'da Larende Alt Geçidi İki Ay Sonra Tamamlanacak

Karaman Belediyesi ile TCDD Genel Müdürlüğü işbirliğinde projelendirilerek yapımına başlanan Larende alt geçidinin iki ay sonra hizmete açılacağı bildirildi.



Yetkililerden çalışmaların son durumu hakkında bilgi alan Karaman Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, "Tren yolunun diğer tarafında kalan mahallelerimize hayat verecek bir projede çalışmalar kesintisiz devam ediyor. Çalışmaların en kısa sürede tamamlanması için Karaman Belediyesi olarak gereken bütün desteği veriyoruz. Şu anda 100. Yıl Caddesinin stadyum tarafına geçilmiş durumda. Bu noktadaki çalışmalardan dolayı yolu trafiğe kapattık. Larende alt geçidi inşallah bu yılın Eylül ayında Karamanımızın hizmetinde olacak. Şimdiden hayırlı olsun" dedi. - KARAMAN