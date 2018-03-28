Karaman'da 'Kütüphaneler Haftası' Kutlandı

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ev sahipliğinde 'Kütüphane Haftası' programı düzenlendi.

Karaman Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, İl Halk Kütüphanesi ve KMÜ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı işbirliğinde düzenlenen programa Karaman Valisi Fahri Meral, KMÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Birol Üner, il ve üniversite protokolü, davetliler ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, İl Halk Kütüphanesi Müdürü Adile Uyar'ın açılış konuşmasıyla devam etti.

"İnsan, ardında büyüyen bir geçmiş, önünde küçülen bir gelecekle yaşıyor"

Uyar, 'Yeni Nesil Çocuklar, Yeni Nesil Kütüphaneler' ana teması ile bu yıl 54'üncü Kütüphane Haftasını kutladıklarını belirterek şunları ifade etti: "Anadolu'da bilginin tarihsel süreçlerden geçerek günümüzde ulaştığı hızlı dolaşım ile bilgi kayıt ortamlarında gerçekleşen değişime dönemin en önemli merkezlerinden olan kütüphaneler eşlik etmektedir. Bilim ve sanatın bugünkü düzeye erişmesinde insan düşüncesinin üretilmesi, yayılması ve gelecek kuşaklara aktarılmasında kütüphaneler önemli rol oynamaktadır. İnsan, ardında büyüyen bir geçmiş, önünde küçülen bir gelecekle yaşıyor."

Uyar konuşmasının devamında, "Kütüphaneler bilgiyi ücretsiz sunarak toplumsal iletişim sürecinin ekonomik nedenlerle bozulmasının önlenmesine katkıda bulunmaktadır. Ulusal kültürümüzün yazılı ve basılı eserlerini yüzyıllardır biriktiren, koruyan, geleceğe aktaran kütüphanelerimiz bilgi toplumuna girdiğimiz bu süreçte 'yeni nesil çocuklara' ışık tutabilmelidir" diyerek sözlerine son verdi.

"Muasır medeniyetler seviyesine çıkmak için görev alan kurumlardan birisi de kütüphanelerdir"

İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdullah Kılıç ise, "Muasır medeniyetler seviyesine çıkmak ülküsüne ulaşmak için görev alan kurumlardan birisi de kütüphanelerdir. Halk kütüphanelerimiz; milli kültür mirasını yaşatarak, gelecek nesillere aktarmak suretiyle, sorunlarını bilgi ile çözebilen mutlu, başarılı bir bilgi toplumu oluşturmayı amaç edindi. Bilgiye ulaşan, kullanan ve üreten toplumlar kültürel, ekonomik, teknolojik ve askeri yönden hayatın tüm alanlarında söz sahibi olabilmektedir. Türkiye'nin büyümesi ve gelişmesi başta bizlerin ve çocuklarımızın çok okumasına bağlıdır. Kütüphaneleri kullanma alışkanlığı küçük yaşlarda çocuklara öğretilmelidir" dedi.

Açılış konuşmalarının ardından Karaman Milletvekilleri Recep Şeker ve Recep Konuk'tan gelen tebrik mesajları okundu ve İl Halk Kütüphanesinin tanıtım videosu izlendi. Program, 'Dilimiz Kimliğimiz' kompozisyon yarışmasında Türkiye birincisi olan Ayça Bilge Yemiş'in kompozisyonunu okuması, müzik dinletisi ve 2017 yılı içerisinde en çok kitap okuyan üç okura verilen ödül töreni ile devam etti. Kitap sergisinin gezilmesiyle devam eden program ikramlarla sona erdi. - KARAMAN