Karaman'da Kütüphane Haftası Kutlandı

Karaman'da, Kütüphane Haftası düzenlenen törenle kutulandı.

Kütüphane Haftası dolayısıyla Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinde tören düzenlendi.

İl Halk Kütüphanesi Müdürü Adile Uyar, törende yaptığı konuşmada, Türkiye'de halkın büyük bir yüzdesinin, yaşamları boyunca, kütüphane ve kütüphaneci kavramını bilmeden yaşadığını söyledi.

İnsanların ardında büyüyen bir geçmiş, önünde küçülen bir geleceğe sahip olduklarına işaret eden Uyar, şunları ifade etti:

"Kütüphaneler bilgiyi ücretsiz olarak sunarak toplumsal iletişim sürecinin ekonomik nedenlerle bozulmasının önlenmesine katkıda bulunmaktadır. Ulusal kültürümüzün yazılı ve basılı eserlerini yüzyıllardır biriktiren, koruyan, geleceğe aktaran ve kültür kurumları tarihimizde çok önemli yerleri olan kütüphanelerimiz bilgi toplumuna girdiğimiz bir süreçte yeni nesil çocuklara ışık tutabilecek nitelikte olmalıdır. Uygarlığın gelişmesi ile paralel bir ilerleme gösteren kütüphaneler, toplumsal gereksinim sonucu ortaya çıkmışlardır. Ancak toplumsal değişime ayak uydurabilen kütüphaneler, yaşayan yeni nesil kütüphanelerdir. Bu bağlamda bizlerde kendimizi bu doğrultuda geliştirmeliyiz. Hizmetlerimizi yerel ihtiyaçlar doğrultusunda çeşitlendirmeliyiz. Göçmenler, engelliler, hastanede ya da ceza evinde olan insanlar gibi düzenli hizmet alamayanlara yönelik özel hizmet ve kaynak sağlamak, bizim evrensel görevimizdir."

Konuşmaların ardından kütüphaneden en çok kitap okuyanlara ödülleri takdim edildi ve kitap sergisi gezildi.