Karaman'da kurban pazarında broşürlü sahte para uyarısı
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Karaman'da kurban pazarında broşürlü sahte para uyarısı

Karaman'da kurban pazarında broşürlü sahte para uyarısı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Karaman İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bayram öncesi kurban pazarlarında vatandaşlara dağıttıkları broşürlerle sahte para konusunda uyardı.

Karaman İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bayram öncesi kurban pazarlarında vatandaşlara dağıttıkları broşürlerle sahte para konusunda uyardı.

Karaman İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ile Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Urgan ve Üniversite Mahallesinde kurulan küçük ve büyükbaş kurban pazarlarında vatandaşlara sahte para veya dolandırıcılık olaylarına karşı bilgilendirici broşür dağıtarak, uyarılarda bulundu. Satıcılarla tek tek görüşen polis, gerçek ve sahte paranın nasıl olacağını birebir uygulamalı olarak anlattı. Pazara hayvanlarını satmaya getiren besicilerse emniyete bu uyarıcı bilgilendirmelerden dolayı teşekkür etti.

Emniyet yetkilileri, bilgilendirmelerin pazar yerlerinde bayram sonuna kadar aralıksız olarak devam edeceğini söyledi. - KARAMAN

Karaman'da kurban pazarında broşürlü sahte para uyarısı
Karaman'da kurban pazarında broşürlü sahte para uyarısı
Karaman'da kurban pazarında broşürlü sahte para uyarısı
Karaman'da kurban pazarında broşürlü sahte para uyarısı
Karaman'da kurban pazarında broşürlü sahte para uyarısı
Karaman'da kurban pazarında broşürlü sahte para uyarısı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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