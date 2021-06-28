Karaman'da kurağa dayanıklı çeşitlerin tanıtılması için tarla günü düzenlendi
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Karaman'da kurağa dayanıklı çeşitlerin tanıtılması için tarla günü düzenlendi

Karaman'da kurağa dayanıklı çeşitlerin tanıtılması için tarla günü düzenlendi
Anadolu Ajansı / Mehmet Çetin - Haberler | Güncel

"KOP Bölgesine Uygun Geliştirilmiş Kuraklığa Dayanıklı Hububat Çeşitlerinin Yaygınlaştırılması Projesi" ve "Sürdürülebilir Arazi Yönetimi ve İklim Dostu Tarım Projesi" kapsamında Merkeze bağlı Burunoba köyünde doğrudan ekim çalışmaları ve tarla günü düzenlendi.

"KOP Bölgesine Uygun Geliştirilmiş Kuraklığa Dayanıklı Hububat Çeşitlerinin Yaygınlaştırılması Projesi" ve "Sürdürülebilir Arazi Yönetimi ve İklim Dostu Tarım Projesi" kapsamında Merkeze bağlı Burunoba köyünde doğrudan ekim çalışmaları ve tarla günü düzenlendi.

Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ve Karaman İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen Tarla Gününe, Vali Vekili Kamuran Mustafa Ballı, Vali Yardımcısı Mehmet Özmen, Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Dr. Fatih Özdemir, Karaman Tarım Kredi Kooperatif Müdürü Yusuf Mıh, Karaman Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram, Kazımkarabekir Ziraat Odası Başkanı Muammer Harmandar ile STK temsilcileri ve üreticiler katıldı.

Vali Vekili Kamuran Mustafa Ballı, yaptığı konuşmada, Türkiye'nin araştırma kuruluşları vasıtasıyla büyük yol kat ettiğini, geliştirilen çeşitlerin denemelerinin de bunun göstergesi olduğunu ifade ederek, kuraklığa dayanıklı yeni hububat çeşitlerinin Karaman'a ve çiftçilere hayırlı olmasını diledi.

Protokol konuşmalarından sonra demostrasyon ekilişleri yapılan Taner, Şehzade, Bozkır ekmeklik buğday, Ayrancı arpa, Diriliş yulaf, Türköz Makarnalık buğday ile Özer tritikale çeşitlerinin özellikleri proje yürütücüsü Emel Özer tarafından, toprak işlemesiz anıza doğrudan ekimi yapılan kuru fasulye ekilişi ve uygulamaları hakkında ise Enstitü Müdürü Dr. Fatih Özdemir tarafından katılımcılara bilgilendirme yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çetin

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