Karaman'da kumar operasyonunda 17 kişi gözaltına alındı
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Karaman'da kumar operasyonunda 17 kişi gözaltına alındı

Karaman'da apart dairede kumar oynayan 17 kişi gözaltına alındı.

Karaman'da kumar operasyonunda 17 kişi gözaltına alındı
21.05.2020 10:36 | Son Güncelleme: 21.05.2020 11:10

Karaman'da apart dairede kumar oynayan 17 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Abbas Mahallesi 316. Sokak'taki apart dairede kumar oynandığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Ekipler, düzenledikleri operasyonda apart dairede kumar oynayan 17 kişiyi suçüstü yakaladı.

Sağlık kontrolünden geçirilen, aralarında apart daireyi kiralayan S.Z'nin de olduğu şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden zanlılara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu uyarınca işlem yapılacağı öğrenildi.

Polis ekipleri, apart dairedeki kumar malzemelerine el koydu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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