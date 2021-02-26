Karaman'da kumar operasyonu: 77 kişiye 350 bin TL ceza
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Karaman'da kumar operasyonu: 77 kişiye 350 bin TL ceza

26.02.2021 22:31 | Son Güncelleme: 26.02.2021 22:41
Karaman'da kumar operasyonu: 77 kişiye 350 bin TL ceza

KARAMAN'da polis tarafından kumar oynandığı tespit edilen 4 iş yerine yapılan baskında, 77 kişiye maske ve sosyal mesafeyi ihlal ettikleri gerekçesiyle 350 bin lira idari para cezası uygulanırken, iş yerlerinin sorumlusu 11 kişi hakkında da 'bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı...

KARAMAN'da polis tarafından kumar oynandığı tespit edilen 4 iş yerine yapılan baskında, 77 kişiye maske ve sosyal mesafeyi ihlal ettikleri gerekçesiyle 350 bin lira idari para cezası uygulanırken, iş yerlerinin sorumlusu 11 kişi hakkında da 'bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma' ve 'kumar oynanması için yer ve imkan sağlama' suçlarından adli işlem başlatıldı. 

Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, 4 iş yerinde kumar oynatıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Polis adreslere operasyon düzenledi. Bir iş yerinde ise polisin geldiğini görenler kapıyı kilitledi. Polis, çilingirle kapıyı açıp, içeri girdi. Baskınlarda, 4 iş yerindeki 77 kişiye maske ve sosyal mesafeyi ihlal ettikleri gerekçesiyle 350 bin lira idari para cezası uygulandı. 4 iş yerinin sorumlusu 11 kişi hakkında ise 'bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma' ve 'kumar oynanması için yer ve imkan sağlama' suçlarından adli işlem başlatıldı. 

 


Karaman'da kumar operasyonu: 77 kişiye 350 bin TL ceza
Karaman'da kumar operasyonu: 77 kişiye 350 bin TL ceza
Karaman'da kumar operasyonu: 77 kişiye 350 bin TL ceza
Karaman'da kumar operasyonu: 77 kişiye 350 bin TL ceza

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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