Karaman'da "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var" projesi

Karaman'da, "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var" projesi kapsamında valilik ve Ziraat Bankası arasında protokol imzalandı.

Karaman'da, "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var" projesi kapsamında valilik ve Ziraat Bankası arasında protokol imzalandı.

Piri Reis Kültür Merkezinde düzenlenen program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Daha sonra Çakırbağ köyü çobanı Ahmet Deniz tarafından kaval dinletisi gerçekleştirildi.

Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık burada yaptığı konuşmada, Karaman'ın 700 bini aşan hayvan sayısıyla küçükbaş hayvancılıkta Türkiye'de 25'inci sırada yer aldığını anımsattı.

Karaman'da küçükbaş hayvan yetiştiriciliği ile uğraşan yaklaşık 4 bin 500 işletme bulunduğunu ve bu işletmelerin yüzde 48'inin 100 baş ve altı hayvana sahip sürülerden oluştuğunu ifade eden Işık, projeyle ildeki küçükbaş hayvan sayısının kısa sürede bir milyona ulaşmasını hedeflediklerini belirtti.

Protokolle, düşük gelirli yetiştiricilerin kredi almadaki "en önemli" problemi olan ipotek şartının ortadan kaldırıldığını, aynı zamanda kredinin faizsiz olması sebebiyle yetiştiricilerin kredi kullanımının kolaylaştırıldığını vurgulayan Işık, şunları kaydetti:

"Kredinin ilk yılı ödemesiz, altı yıl taksitli olması ve işletme giderleri alımı için uygun faizli kredi kullandırılması sayesinde, ayni katkı olmadan sürülerin büyütülmesinde kolaylık sağlanmış olacaktır. Ayıca proje kapsamında yem firmaları ile yapılan sözleşme ile projeden yararlanan yetiştiricilere kaliteli, izlenebilir ve uygun fiyatlı yem tedariki sağlanacak. Yine bu proje dahilinde kesimhanelerle yapmış olduğumuz sözleşme kapsamında piyasa ortalaması üzerinde bir kesim fiyatı ile kesim yaptırılarak yetiştiricilerimizin daha fazla kar etmesi sağlanacaktır. Projemiz sayesinde işletmeler büyüyecek, yetiştiricilerimizin geliri artacak ve günümüzün en önemli problemi olan köyden kente göçün önlenmesine katkı sağlanacaktır. Projemizin amaçları kısaca özetlenecek olursa; ilimizde bir yılda 100 bin koyun dağıtarak küçükbaş hayvan sayısını artıracağız. Küçük ölçekli koyunculuk yapan işletmelere faizsiz ve uzun vadeli koyun kredisi vererek, hayvan sayısını en az 100 başa tamamlayarak küçük işletmelerin kapanması önlenecektir. Projede dağıtımı planlanan hayvanların temini ilimizde doğan dişi kuzulardan sağlanarak, ihtiyacı olan işletmelere dağıtımı yapılacak ve böylece ilimizdeki dişi hayvanların kesime gitmeleri önlenecektir."

Işık, üreticilerin kullandıkları kredilerdeki güçlü faiz desteği için Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın ile emeği geçenlere teşekkür etti.

Daha sonra Vali Işık ve Ziraat Bankası Konya Bölge Başkanı Faruk Bişiren tarafından protokol imzalandı.

Programa, vali yardımcıları, daire müdürleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile bazı koyun üreticileri de katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Önder Demirkollu