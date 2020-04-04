Karaman'da koronavirüs tedbirleri Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Karaman girişinde güvenlik güçleri uygulama yaptı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Karaman girişinde güvenlik güçleri uygulama yaptı.

İçişleri Bakanlığının genelgesi ile 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta gece saat 00.00'dan itibaren tüm giriş ve çıkışlar 15 gün süreyle durduruldu.

Bunun üzerine Konya, Mersin ve Antalya illerinin sınırlarına komşu olan Karaman'da da polis ekipleri, şehrin giriş ve çıkışlarında uygulama yaptı.

Karaman-Konya, Karaman-Ereğli ve Karaman-Mersin kara yollarındaki uygulama noktalarında araçları durduran ekipler, büyükşehirlere giden sürücülere uyarıda bulunarak ateşlerini ölçtü.

Konya ve Mersin'den Karaman'a gelen araçlara ise tebliğ kağıdı imzalatan ekipler, araçtaki vatandaşların 14 gün süre ile evlerinde kalmalarını istedi.

Kaynak: AA