Karaman'da koronavirüs ile mücadelenin ticari boyutu değerlendirildi Karaman Valisi Fahri Meral, "Koronavirüs ile Mücadelenin Ticari Boyutu" konulu değerlendirme toplantısı yaptı.

Karaman Valisi Fahri Meral, "Koronavirüs ile Mücadelenin Ticari Boyutu" konulu değerlendirme toplantısı yaptı.

Meral, Koronavirüs ile mücadele kapsamında tüm kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra sivil toplum kuruluşlarına da önemli görevler düştüğünü belirtti.

Alınan tedbirler doğrultusunda vatandaşların kurallara en üst seviyede riayet etmeleri ve zorunlu haller dışında sosyal hareketlilikten uzak durmalarını talep eden Meral, esnafların hijyen kurallarına ve sosyal mesafe takibine uymalarını istedi.

Toplantıya, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Gökhan Alkan, Ticaret Borsası Başkanı Ekrem Çavaş ve Ticaret İl Müdürü Adem Özcan da katıldı.

Kaynak: AA