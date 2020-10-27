Karaman'da koordinasyon kurulu toplantısı yapıldı
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Karaman'da koordinasyon kurulu toplantısı yapıldı

27.10.2020 16:19 | Son Güncelleme: 27.10.2020 16:22
Karaman'da koordinasyon kurulu toplantısı yapıldı

Karaman'da, Vali Mehmet Alpaslan Işık başkanlığında koordinasyon kurulu toplantısı yapıldı.

Karaman'da, Vali Mehmet Alpaslan Işık başkanlığında koordinasyon kurulu toplantısı yapıldı.

Işık, Piri Reis Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantının, Karaman ve ülke için hayırlı olmasını dileyerek, yapımı devam eden proje ve yatırımların en kısa sürede tamamlanarak hayata geçirilmesinin Karaman'ın gelişmesi ve büyümesi noktasında önemli olduğunu dile getirdi.

İl genelinde 2020 yılında mahalli idarelerin yatımları dahil toplam 228 proje üzerinde çalışıldığı belirtilen toplantıda, projelerin toplam tutarının 3 milyar 930 milyon 623 bin 25 lira olduğu, 121 projenin ise devam ettiği kaydedildi.

Toplantıya, Vali Yardımcısı Yıldıray Malğaç, ilçe kaymakamları, ilçe ve belde belediye başkanları, yatırımcı kuruluşların bölge ve il temsilcileri ile koordinasyon kurulunun diğer üyeleri katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Özünal

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