Karaman'da kömürlük yangını korkuttu

Karaman'da kömürlük yangını korkuttu
Güncelleme:
Karaman'da müstakil bir evin kömürlüğünde çıkan yangın itfaiye tarafından büyümeden söndürüldü.

Karaman'da müstakil bir evin kömürlüğünde çıkan yangın itfaiye tarafından büyümeden söndürüldü.

Yangın, gece saat 22.30 sıralarında Gazidükkan Mahallesi 90. Sokak'ta bulunan 2 katlı müstakil evin kömürlüğünde çıktı. Edinilen bilgiye göre, evin bitişiğindeki kömürlükten dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Kömürlükte bulunan atık malzemeler yanarken, yangının çıkış sebebinin belirlenebilmesi için inceleme başlatıldı. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
