Karaman'da kömür ocağından hırsızlık yapan 1 kişi yakalandı - Haberler
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Karaman'da kömür ocağından hırsızlık yapan 1 kişi yakalandı

Karaman'da kömür ocağından hırsızlık yapan 1 kişi yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Karaman'ın Ermenek ilçesinde kömür ocaklarından hırsızlık yaptığı ileri sürülen 1 kişi jandarma tarafından yakalandı.

KARAMAN (İHA) - Karaman'ın Ermenek ilçesinde kömür ocaklarından hırsızlık yaptığı ileri sürülen 1 kişi jandarma tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Pamuklu köyünde bulunan ve kapalı olan kömür ocaklarından hırsızlık yapıldığı yönünde bilgi alan jandarma, hemen harekete geçti. Hırsızlığın yapıldığı kömür ocağına giden ekipler, M.G. isimli kişiyi tarım aracı olarak bilinen çapa motoru ile birlikte yakaladı. Çapa motorunun kasasında 2 adet mutfak tüpü ile 13 kilo ağırlığında demir parçası ele geçirildi. Gözaltına alınarak jandarma karakoluna götürülen M.G, alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Kapalı olan kömür ocaklarını kontrol altında tutan jandarma, bundan öncede yaşanan 5 ayrı hırsızlık olayının faillerini yakalayarak adalete teslim etmişti. - KARAMAN

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