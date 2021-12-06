Karaman'da "Komşu projesi" başladı

KARAMAN (İHA) - Karaman'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı yurtlarda kalan gönüllü gençler, "Komşum Projesi" kapsamında yurtlarda tüketilmeye uygun yemekleri ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırıyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Gönüllülük Federasyonu ve Uluslararası Damla Gönüllüleri Derneği'nin kamu kurumları başta olmak üzere, çeşitli yerlerde artan ve tüketilmeye uygun yemeklerin israf edilmesinin önüne geçilerek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasının amaçladığı "Komşum Projesi" Karaman'da da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı yurtlarda uygulanmaya başladı. Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı yurtlarda artan ve tüketilmeye uygun yemekler, gönüllü öğrenciler tarafından hazırlanarak ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılıyor. Projeden şuan için günlük ortalama 25 aile faydalanıyor.

Böyle anlamlı bir projenin içerisinde yer aldıklarından dolayı mutlu olduklarını belirten gönüllü gençler, "Bizler gönüllü gençler olarak her yıl birçok sosyal sorumluluk projesi içerisinde yer alarak yardım etme duygusunun mutluluğunu yaşıyoruz. Bu yıl da "Komşum Projesi" içerisinde yer alarak hem yemek israfının önüne geçiyoruz, hem de ihtiyaç sahibi insanlarımızı mutlu ediyoruz. Bu anlamlı projemizi yılsonuna kadar devam ettireceğiz. Proje boyunca ne kadar insanımızın yüzünde tebessüm bırakabilirsek ve gönüllerine dokunabilirsek bizim en büyük kazancımız bu olacak" şeklinde konuştular. - KARAMAN