Karaman'da komiser yardımcılığına geçiş sınavı soruşturmasında 2 gözaltı
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Karaman'da komiser yardımcılığına geçiş sınavı soruşturmasında 2 gözaltı

Karaman merkezli 5 ilde, 2009 yılındaki komiser yardımcılığına geçiş sınavına ilişkin FETÖ soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı çıkarılan 4 şüpheliden 2'si gözaltına alındı.

18.02.2020 15:42 | Son Güncelleme: 18.02.2020 15:42
Karaman'da komiser yardımcılığına geçiş sınavı soruşturmasında 2 gözaltı

merkezli 5 ilde, 2009 yılındaki komiser yardımcılığına geçiş sınavına ilişkin FETÖ soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı çıkarılan 4 şüpheliden 2'si gözaltına alındı.

Karaman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, komiser yardımcılığına geçiş sınavı sorularını örgüt üyelerine verdikleri iddiasıyla 4 zanlı hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Karaman, İstanbul, Malatya, Gaziantep ve Konya'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, eski komiser M.Ü. ve Y.K. yakalandı.

Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA
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