Karaman'da kolunu makineye kaptıran işçi ağır yaralandı
Karaman'da, bir işçi elini makineye kaptırması sonucu ağır yaralandı.
Karaman'da, bir işçi elini makineye kaptırması sonucu ağır yaralandı.
Karaman Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir bisküvi fabrikasında işçi olarak çalışan Yavuz Orhan (22), çalışır durumdaki makineye kolunu kaptırdı.
Durumu gören işçiler, sağlık ekiplerine haber verdi.
Sağlık ekiplerince Karaman Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının bileğinin koptuğu ve durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Orhan, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildi.