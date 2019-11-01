Karaman'da kolunu makineye kaptıran işçi ağır yaralandı

01.11.2019 12:10

Karaman'da kolunu makineye kaptıran 22 yaşındaki işçi ağır yaralandı.



Olay, sabaha karşı Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir bisküvi fabrikada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fabrikada işçi olarak çalışan Yavuz O. (22), bir an dalgınlığı sonucu çalışır durumdaki makineye kolunu kaptırdı. Mesai arkadaşlarının çağırdığı ambulansla Karaman Devlet Hastanesine kaldırılan Yavuz O., yapılan ilk müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildi.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KARAMAN

Kaynak: İHA