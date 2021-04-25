Karaman'da kısıtlamaya uyuluyor
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Karaman'da kısıtlamaya uyuluyor

Karaman'da kısıtlamaya uyuluyor
Anadolu Ajansı / Mehmet Çetin - Haberler | Güncel

Karaman'da da kısıtlama nedeniyle cadde ve sokaklar boş kaldı.

Karaman'da da kısıtlama nedeniyle cadde ve sokaklar boş kaldı.

İşletmelerin ve vatandaşların yoğun bulunduğu Aktekke Kent Meydanı, Atatürk Bulvarı, İsmet Paşa ve İstasyon caddelerinde kısıtlama nedeniyle sessizlik hakim. Paket servisi yapan lokantalar hariç tüm iş yerleri kapalı.

Vatandaşların evlerinin yakınındaki market, manav gibi işyerlerinden araç kullanmadan alışveriş yapmalarına izin veriliyor.

Ekipler sokaktaki vatandaşlar ve araçları durdurarak uygulama yapıyor. İzni olmayan kişilere idari yaptırım uygulanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çetin

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