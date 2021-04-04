Karaman'da kısıtlamada sokaklar boş kaldı

Karaman'da kısıtlamada sokaklar boş kaldıKARAMAN'da sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyla polis, cadde ve kavşaklarda denetimlerini artırırken, sokaklarda da sessizlik hakim oldu.

Karaman'da kısıtlamada sokaklar boş kaldı

KARAMAN'da sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyla polis, cadde ve kavşaklarda denetimlerini artırırken, sokaklarda da sessizlik hakim oldu. Sağlık Bakanlığı'nca açıklanan vaka risk haritasına göre 'çok yüksek riskli' iller arasında kırmızı kategoride yer ayan Karaman'da, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde ve sokaklar boş kaldı. Polis de tedbirler kapsamında cadde ve kavşaklarda denetimleri artırıp, yoldan geçen araçları durdurup sürücülerin kısıtlamadan muaf olup, olmadığını kontrol etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı