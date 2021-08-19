KARAMAN'DA KERESTE DEPOSU YANGINI
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KARAMAN'DA KERESTE DEPOSU YANGINI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KARAMAN'da, kereste deposunda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

KARAMAN'da, kereste deposunda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekipleri, alevleri söndürmek için çalışma başlattı.

Hamidiye Mahallesi'nde, Keresteciler Sitesi'ndeki Ali Sami Çiftdamar'a ait kereste deposunda, saat 13.30 sıralarında yangın başladı. Çevredeki iş yerleri boşaltılırken, bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevlerin söndürülmesi için ekipler, söndürme çalışmalarına devam ediyor.

KARAMAN'DA KERESTE DEPOSU YANGINI
KARAMAN'DA KERESTE DEPOSU YANGINI
KARAMAN'DA KERESTE DEPOSU YANGINI
KARAMAN'DA KERESTE DEPOSU YANGINI
KARAMAN'DA KERESTE DEPOSU YANGINI
KARAMAN'DA KERESTE DEPOSU YANGINI
KARAMAN'DA KERESTE DEPOSU YANGINI
KARAMAN'DA KERESTE DEPOSU YANGINI
KARAMAN'DA KERESTE DEPOSU YANGINI
KARAMAN'DA KERESTE DEPOSU YANGINI
KARAMAN'DA KERESTE DEPOSU YANGINI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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