Karaman'da Kemal Kaynaş Stadyumu'nun çimleri bakıma alındı
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Karaman'da Kemal Kaynaş Stadyumu'nun çimleri bakıma alındı

Karaman'da Kemal Kaynaş Stadyumu'nun çimleri bakıma alındı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Kemal Kaynaş Stadyumu'nda çim bakım çalışmaları başladı.

Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Kemal Kaynaş Stadyumu'nda çim bakım çalışmaları başladı.

Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde 1994 yılından bu yana hizmet veren Kemal Kaynaş Stadyumu'nun çimleri bakıma alındı. Maçların sona ermesinin ardından Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü çim bakım ekibi tarafından bakıma alınan Kaynaş Stadyumu'nda çalışmalara ilk olarak sahanın en boy sıfır ayarında çimlerin biçilmesi ile başlandı. Yaklaşık 1 hafta boyunca devam edecek bakım çalışmalarında çim bakım ekibi tarafından sahaya en boy kök havalandırma, yüzey havalandırma, çim tohumu ile ara ekimi, gübreleme ve ilaçlama gibi işlemler yapılacak. Yapılan bakım çalışmalarıyla eskisinden daha iyi duruma getirilmesi planlanan zeminin 1 ay içerisinde istenilen noktaya gelmesi hedefleniyor.

Atatürk Spor Kompleksi içerisinde yer alan Kemal Kaynaş Stadyumu'nda çim bakım çalışmalarının düzenli bir şekilde devam ettiğini belirten Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Bebek, "Kemal Kaynaş Stadyumu bu yıl ilimizi 3. Lig'de temsil eden Karaman Belediyespor'un müsabakalarına ev sahipliği yaptı. Bunun dışında yıl içerisinde de birçok karşılaşmaya ev sahipliği yapıyor. 3. Lig maçlarının tamamlanmasıyla birlikte stadımızın çimlerini yoğun bir bakıma aldık. Bakım çalışmaları inşallah en kısa sürede tamamlanarak, sahamız daha iyi bir şekilde yeni sezona hazır hale gelecek" dedi. - KARAMAN

Karaman'da Kemal Kaynaş Stadyumu'nun çimleri bakıma alındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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