Karaman'da kaykay pistinde çalışmalar sürüyor
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Karaman'da kaykay pistinde çalışmalar sürüyor

Karaman'da kaykay pistinde çalışmalar sürüyor
Anadolu Ajansı / Murat Özünal - Haberler | Güncel

Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yatırım programı kapsamında Merkez Çok Amaçlı Spor Salonu alanı içerisinde yapımına başlanılan beton zeminli kaykay pistinde çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yatırım programı kapsamında Merkez Çok Amaçlı Spor Salonu alanı içerisinde yapımına başlanılan beton zeminli kaykay pistinde çalışmaların devam ettiği bildirildi.

İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 30 Mart 2021 tarihinde yer teslimi yapılan beton zeminli kaykay pistinde çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi.

Gençlerin keyifli vakit geçirmesi ve güvenli bir ortam da spor yapabilmeleri için yapılan pistin saha betonu da ekipler tarafından atılarak, rampaların kurulumunun tamamlanacağı ifade edilen açıklamada, "Gençlerin büyük bir heyecanla beklediği kaykay pisti, yapılacak olan ışıklandırma sistemi ile akşamları da kullanılabilecek. Karaman'da bir ilk olacak beton zeminli kaykay pistinin Eylül ayı içerisinde yapımı tamamlanarak hizmetine girmesi bekleniyor." ifadeleri kullanıldı.

Karaman'da kaykay pistinde çalışmalar sürüyor
Karaman'da kaykay pistinde çalışmalar sürüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Özünal

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