Karaman'da kayıp olarak aranan şahıs arazide bulundu Karaman'da iki gündür kendisinden haber alınamayan şahıs, bir vatandaşın ihbarı üzerine arazide bulundu.

Karaman'da iki gündür kendisinden haber alınamayan şahıs, bir vatandaşın ihbarı üzerine arazide bulundu.



Edinilen bilgiye göre, Ermenek ilçesi Güneyyurt beldesine bağlı Yukarıçağlar köyünde ikamet eden 41 yaşındaki Hikmet Çetin, Cuma günü akşam saatlerinde çıktığı evine bir daha dönmedi. Çetin'in eve dönmemesi üzerine telaşlanan ailesi jandarmaya kayıp ihbarında bulundu. Bunun üzerine jandarma ve AFAD ekipleri köylülerle birlikte şahsın gitmiş olabileceği düşünülen köyün Kale mevkisindeki dağlık alanda arama çalışması başlattı. Bölgenin dağlık ve dik yamaçlardan oluşması nedeniyle arama kurtarma çalışmalarında drone ile iz takip köpeği de kullanıldı. Gece saat 23.00'a kadar devam eden arama çalışmalarından bir sonuç alınamadı. Sabah erken saatlerde jandarma ve AFAD ekipleri arama çalışmalarına hazırlandığı esnada şahsın Serper mevkisinde görüldüğü ihbarı geldi. Harekete geçen jandarma ekipleri, kayıp şahsı boş arazide buldu.



"Jandarma gelene kadar takip ettik"



Elektrik kurumu arıza biriminde çalışan Fatih Bağçevli (27), kayıp şahsı sabah tesadüfen gördüğünü belirterek, "Sabah arıza gidermek üzere Sarıveliler ilçesine giderken Serper mevkisinde yola yakın bir yerde oturur vaziyette gördük. Kayıp olayından haberim olduğu için seslendik, bizi görünce uzaklaşmaya başladı. 112'yi arayarak jandarmaya bilgi verdim. Jandarma ise bana gözden kaybetmememizi söyledi. Jandarma çok kısa sürede geldi. Yerini gösterdik alıp gittiler, bize de teşekkür ettiler" dedi.



Jandarmanın karakolda çay ve yiyecek ikramında bulunduğu şahıs Ermenek Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilerek tekrar karakola götürüldü. - KARAMAN

Kaynak: İHA