Karaman'da kayıp olarak aranan belediye işçisi evine döndü - Haberler
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Karaman'da kayıp olarak aranan belediye işçisi evine döndü

Karaman'da kayıp olarak aranan belediye işçisi evine döndü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Karaman'ın Ermenek ilçesinde aniden ortadan kaybolan ve 3 gündür kayıp olarak aranan belediye işçisi, dün gece evine döndü.

KARAMAN (İHA) - Karaman'ın Ermenek ilçesinde aniden ortadan kaybolan ve 3 gündür kayıp olarak aranan belediye işçisi, dün gece evine döndü.

Ermenek Belediyesinde temizlik işçisi olarak çalışan 31 yaşındaki Erhan Deniz, 3 gün önce kimseye haber vermeden aniden ortadan kayboldu. Ailesinin polise kayıp başvurusunda bulunmasının ardından AFAD, polis, jandarma ve belediye personeli, kayıp Erhan Deniz için arama çalışması başlattı. Ekipler, dün akşam yağmur yağışı ve havanın kararması nedeniyle arama-kurtarma çalışmasına ara verirken, Erhan Deniz gece saatlerinde evine döndü. Deniz'in 3 gün boyunca ilçenin Top mevkiinde bulunduğu ve birisi gelince kaçarak saklandığını söylediği, ancak niye böyle bir şey yaptığını ise söylemediği öğrenildi. Deniz'in daha önce de evinden haber sizce ayrılarak 2 gün sonra geri döndüğü belirtildi. - KARAMAN

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