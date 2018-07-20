Karaman'da Kayıp Kişi Ölü Bulundu

Karaman'da, kayıp olduğu bildirilen kişi ölü bulundu.

Merkeze bağlı Elmadağ köyü Taşdibi mevkisinde ormanlık alanda bir kişinin hareketsiz yattığını gören çobanlar, jandarmaya haber verdi.

Bölgeye giden ekipler, ağaçların altında bir erkek cesedi buldu. Yapılan incelemede cesedin Hayati Canbulat'a (57) ait olduğunu belirlendi.

Ceset, savcılık incelemesinin ardından Karaman Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yakınları 2 Temmuz'da polise Hayati Canbulat için kayıp başvurusunda bulunmuştu.