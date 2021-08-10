Karaman'da kayınvalidesini öldürüp, eşi ve kayınbiraderini yaralayan zanlı tutuklandı
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Karaman'da kayınvalidesini öldürüp, eşi ve kayınbiraderini yaralayan zanlı tutuklandı

Karaman'da kayınvalidesini öldürüp, eşi ve kayınbiraderini yaralayan zanlı tutuklandı
Anadolu Ajansı / Mehmet Çetin - Haberler | Güncel

Karaman'da tartıştığı kayınvalidesini öldürüp, eşi ve kayınbiraderini yaralayan şüpheli tutuklandı.

Karaman'da tartıştığı kayınvalidesini öldürüp, eşi ve kayınbiraderini yaralayan şüpheli tutuklandı.

Ziya Gökalp Mahallesi 867. Sokak'ta dün yaşanan olayın ardından gözaltına alınan şüpheli Doğan T'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Doğan T, adliye girişinde gazetecilerin "Kayınvalidenizi neden öldürdünüz, pişman mısınız?" şeklindeki sorularını yanıtsız bıraktı.

Olay

Bir süredir eşinden ayrı yaşayan Doğan T, konuşmak için Ziya Gökalp Mahallesi 867. Sokak'taki kayınvalidesi Nejla Koçyiğit'in evine gitmiş, burada çıkan kavgada Doğan T, bıçakla kayınvalidesi, eşi Özlem T. ve kayınbiraderi Osman Bostan'ı bıçaklayarak kaçmıştı.

Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Nejla Koçyiğit müdahalelere rağmen kurtarılamamış, şüpheli Doğan T. gözaltına alınmıştı.

Karaman'da kayınvalidesini öldürüp, eşi ve kayınbiraderini yaralayan zanlı tutuklandı
Karaman'da kayınvalidesini öldürüp, eşi ve kayınbiraderini yaralayan zanlı tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çetin

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