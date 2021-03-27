Karaman'da kaybolan gence ulaşıldı
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Karaman'da kaybolan gence ulaşıldı

Anadolu Ajansı / Mehmet Çetin - Haberler | Güncel
Karaman'da kaybolan gence ulaşıldı

Karaman'da 3 gün önce yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle arkadaşlarıyla yolda mahsur kalınca yardım çağırmak için araçtan ayrılarak kaybolan gençle iletişim sağlandı.

Tipide kaybolan gençten 4 gün sonra haber geldi! Ekipler kurtarma operasyonu için helikopter istedi
Tipide kaybolan gençten 4 gün sonra haber geldi! Ekipler kurtarma operasyonu için helikopter istedi

Karaman'da 3 gün önce yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle arkadaşlarıyla yolda mahsur kalınca yardım çağırmak için araçtan ayrılarak kaybolan gençle iletişim sağlandı.

Aracından ayrıldıktan sonra haber alınamayan Ege Kabalak'ın (26) cep telefonu sinyalinin tespiti için bölgeye GSM operatörünce mobil baz istasyonu kuruldu.

Ayrancı ilçesinin yüksek rakımlı dağlık bölgesinde, sert iklim şartlarında gerçekleştirilen arama faaliyetlerinde Ege Kabalak'ın cep telefonu sinyaline ulaşıldı.

Arkadaşlarıyla araçlarının kara saplandığı Karaman-Erdemli kara yolundan yaklaşık 40 kilometre mesafede olduğu tespit edilen Kabalak ile ekipler, telefonla görüştü.

Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Kabalak için helikopter talep edildi. AFAD ekipleri de gencin bulunduğu bölgeye doğru ilerlemeye başladı.

Olay

Karaman'dan Mersin'e giden Furkan Keleş (23), Rabia Bingöl (19) ve Ege Kabalak (26), 24 Mart'ta yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle arazi aracıyla Karaman-Erdemli kara yolunda mahsur kalmıştı. Rabia Bingöl araçta kalırken, yardım istemek için araçtan ayrılan Furkan Keleş ve Ege Kabalak kaybolmuş, aramalar sonucunda Keleş bulunmuştu.

Bölgede çalışan ekipler, gece hava şartlarının kötüleşmesi ve karanlık nedeniyle arama kurtarma çalışmalarına ara vermişti. Çalışmalara çevre illerden AFAD ve jandarma ekipleri ile Çat köyü sakinleri de katılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çetin

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