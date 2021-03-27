Karaman'da kaybolan genç, 52,5 saat sonra bulundu (5)
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Karaman'da kaybolan genç, 52,5 saat sonra bulundu (5)

Demirören Haber Ajansı / Soner AYDIN - Haberler | Güncel
Karaman'da kaybolan genç, 52,5 saat sonra bulundu (5)

4 GÜN BOYUNCA YÜRÜDÜMKaraman'da, araçlarının kara saplanmasıyla mahsur kalan yanındaki 2 kişiye ulaşılan, kendisi ise kaybolduktan 52,5 saat sonra bulunan Ege Kabalak (26), Çamlıyayla Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

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4 GÜN BOYUNCA YÜRÜDÜM

Karaman'da, araçlarının kara saplanmasıyla mahsur kalan yanındaki 2 kişiye ulaşılan, kendisi ise kaybolduktan 52,5 saat sonra bulunan Ege Kabalak (26), Çamlıyayla Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. DHA muhabirine konuşan Erkan Kabalak, "Konya yolu üstte, Mersin yolu alttaydı. Orta yoldan ilerledik. Tabela varmış onu görmedik. Hiç dikkat etmedik. Gezmeye çıkmıştık. İlk olarak jandarma ekipleri buldu. Hepsine çok teşekkür ediyorum. AFAD ekipleri de geldi. 4 gün boyunca yürüdüm" dedi.Soner AYDIN-Okan ÇALIŞKAN/ÇAMLIYAYLA (Mersin), -


Karaman'da kaybolan genç, 52,5 saat sonra bulundu (5)
Karaman'da kaybolan genç, 52,5 saat sonra bulundu (5)
Karaman'da kaybolan genç, 52,5 saat sonra bulundu (5)
Karaman'da kaybolan genç, 52,5 saat sonra bulundu (5)
Karaman'da kaybolan genç, 52,5 saat sonra bulundu (5)
Karaman'da kaybolan genç, 52,5 saat sonra bulundu (5)
Karaman'da kaybolan genç, 52,5 saat sonra bulundu (5)
Karaman'da kaybolan genç, 52,5 saat sonra bulundu (5)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Soner AYDIN

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