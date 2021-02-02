Karaman'da kaybolan 2 çocuğu jandarma ekipleri buldu
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Karaman'da kaybolan 2 çocuğu jandarma ekipleri buldu

02.02.2021 13:57 | Son Güncelleme: 02.02.2021 14:01
Karaman'da kaybolan 2 çocuğu jandarma ekipleri buldu

Karaman'da kaybolan 2 çocuk, jandarma ekiplerince ormanlık alanda bulunarak ailelerine teslim edildi.

Karaman'da kaybolan 2 çocuk, jandarma ekiplerince ormanlık alanda bulunarak ailelerine teslim edildi.

Alınan bilgiye göre, 2 gün önce evlerinden ayrılan ve kendilerinden haber alınamayan K.Ü. (17) ve M.E. (16) için aileleri kayıp başvurusunda bulundu. Olayla ilgili Karaman Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) çocukların bulunması için bölgede geniş çaplı araştırma başlattı.

Ekipler, Lale köyü arazisinde kayıp çocukların eşkallerine benzer iki çocuğun olduğu ihbarı alması üzerine köye gitti.

Yapılan çalışmada çocuklar, köye 300 metre uzaklıkta ormanlık alanda bulundu.

Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan sağlık kontrolünde durumları iyi olduğu öğrenilen çocuklar, ailelerine teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çetin

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