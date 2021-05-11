Karaman'da kasten öldürmeye teşebbüsten aranan şahıs tutuklandı
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Karaman'da kasten öldürmeye teşebbüsten aranan şahıs tutuklandı

Karaman'da kasten öldürmeye teşebbüsten aranan şahıs tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Karaman'da kasten adam öldürmeye teşebbüsten aranan şahıs jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalandı.

Karaman'da kasten adam öldürmeye teşebbüsten aranan şahıs jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalandı. Şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sorumluluk bölgesinde aranan şahıslara yönelik geniş çaplı çalışma başlattı. Ekipler, alınan istihbari bilgiler sonucunda hakkında kasten adam öldürmeye teşebbüsten 10 yıl hapsi cezası bulunan firari Harun Y.'yi (24), düzenlediği operasyonla kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Harun Y., tutuklanarak Karaman M Tipi Kalalı Cezaevine kondu.

Harun Y'nin 2016 yılında bir kişiyi demir sopa ve bıçakla ağır şekilde yaraladığı öğrenildi. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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