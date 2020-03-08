Karaman'da karnından bıçaklanan kadın yaralandı
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Karaman, Güncel

Karaman'da karnından bıçaklanan kadın yaralandı

Karaman'da, karnından bıçaklanan kadın hastaneye kaldırıldı.

08.03.2020 17:38 | Son Güncelleme: 08.03.2020 17:44
Karaman'da karnından bıçaklanan kadın yaralandı

Karaman'da, karnından bıçaklanan kadın hastaneye kaldırıldı.

İddiaya göre, Rabia A. (24), Tapucak Mahallesi 66'ncı Sokak'ta karşılaştığı ve boşandığı eşinin sevgilisi olduğunu öne sürdüğü Ülker A. ile tartışmaya başladı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Rabia A, Ülker A'yı karnından bıçakla yaraladı.

Karaman Devlet Hastanesine kaldırılan Ülker A'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.


Şüpheli Rabia A. ise polis ekiplerince Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Kaynak: AA

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Manşet

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