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Karaman'da karla mücadele çalışmaları

Karaman'da karla mücadele çalışmaları
AA / Murat Özünal - Haberler | Güncel

Karaman Belediyesine bağlı ekipler, gece yarısından sonra başlayıp giderek etkisini artıran kar yağışı nedeniyle kentte yol açma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

KARAMAN (AA) - Karaman Belediyesine bağlı ekipler, gece yarısından sonra başlayıp giderek etkisini artıran kar yağışı nedeniyle kentte yol açma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, şehir genelinde etkili olan yoğun kar yağışının ardından belediye ekiplerinin hızla çalışmaya başladıkları bildirildi.

Kar temizleme araçları ve kar temizleme ekiplerinin, yoğun kar yağışına karşı meydana gelen ya da gelebilecek tüm olumsuz senaryolara karşı anında müdahale için hazır bekledikleri belirtilen açıklamanın devamında, "Yol ve kaldırımların açık kalmasını sağlamak ve soğuk havanın etkisiyle oluşabilecek buzlanmaya karşı önlem alan ekipler, ana arterler başta olma üzere vatandaşların yoğun olarak kullandığı bölgelerde kar temizleme çalışması yaptı." denildi.

Öte yandan belediye ekipleri, kar yağışının şehirlerarası ulaşımı da olumsuz etkilemesi sebebiyle Karaman Otogarı'nda bekleyen yolculara sıcak çorba ikramında bulundu.

AA / Murat Özünal - Son Dakika Haberleri

Karaman, kar, Güncel, Haber

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