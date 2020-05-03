Karaman'da karantinadaki gurbetçi vatandaşlara bakandan kitap sürprizi
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Karaman'da karantinadaki gurbetçi vatandaşlara bakandan kitap sürprizi

Karaman'da karantinadaki gurbetçi vatandaşlara bakandan kitap sürprizi
03.05.2020 00:37 | Son Güncelleme: 03.05.2020 00:38

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun gönderdiği mektup ve kitaplar, Karaman'da yurtta karantinada olan gurbetçi vatandaşlara dağıtıldı.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun gönderdiği mektup ve kitaplar, Karaman'da yurtta karantinada olan gurbetçi vatandaşlara dağıtıldı.

Geçtiğimiz hafta İtalya, Bangladeş ve Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye getirilerek Karaman'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Nefise Sultan ve Hatuniye Öğrenci Yurtlarında karantinaya alınan 637 Türk vatandaşına, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun gönderdiği mektup ve kitapların dağıtımı görevliler tarafından tek tek yapıldı. Yetkililerinden alınan bilgiye göre, Bakan Kasapoğlu tarafından yurtlarda kalan vatandaşlara dağıtılmak üzere kitap gönderildi. Bu kitaplar Bakan Kasapoğlu tarafından yazılan mektupla birlikte yurtta kalanlara dağıtıldı.

Bangladeş'ten gelen ve Hatuniye Kız Yurdunda kalan Ayşe Bağcı, gazetecilere yaptığı açıklamada hediye edilen kitaplardan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'nun kendilerine kitap hediye etmesini çok ince bir düşünce olarak değerlendiren Bağcı, şunları kaydetti: "Açıkçası karantinaya gelmeden önce endişeliydik. 'Acaba nasıl geçecek, zorlu bir süreç mi olacak' diye düşünüyorduk. Ama buraya geldikten sonra aklımızda hiç bir şüphe kalmadı. Odalar, servis, güler yüzlü personel bizi bu anlamda çok rahatlattı. Bunun için ayrıca teşekkür ediyoruz. İki haftamız neredeyse bitmek üzere ve çok hızlı geçti. Gençlik ve Spor Bakanımıza ve bütün personele teşekkür ederiz."Yurtta kalan Ali Ertan Bilgili ise "Bakanımıza kitap ve mektup için çok teşekkür ediyoruz. Yaklaşık 10 gündür burada karantinada kalıyoruz. Bangladeş'ten geldik. Bu zor günlerde canımız oldukça sıkılıyor. İnşallah kitap okuyarak zamanımızı geçirme şansını bulacağız. Tekrardan çok teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu. Yurtta kalan diğer vatandaşlar da Bakan Kasapoğlu ve yurt görevlilerine teşekkür etti. - KARAMAN

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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