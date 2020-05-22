Karaman'da karantinadaki 288 kişi evlerine gönderildi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) getirilerek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Karaman'da yerleştirildikleri yurtta karantinaya alınan 288 kişi, Sağlık Bakanlığınca yayımlanan genelge doğrultusunda evlerine uğurlandı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) getirilerek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Karaman'da yerleştirildikleri yurtta karantinaya alınan 288 kişi, Sağlık Bakanlığınca yayımlanan genelge doğrultusunda evlerine uğurlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığının çalışmasıyla gerçekleştirilen tahliye kapsamında 15 Mayıs'ta KKTC'den getirilen 288 Türk vatandaşı, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Hatuniye Yurdu'nda karantinaya alındı.

Sağlık Bakanlığınca valiliklere gönderilen ve "Yurt dışından planlı uçuşlarla gelen vatandaşların 14 günlük izolasyonlarının artık KYK yurtlarında yapılmayacağı, hava alanlarında muayeneleri sonrası evde izolasyonlarının ve izlemlerinin yapılacağı" belirtilen yazı kapsamında 77'si çocuk 288 kişinin karantina süreci tamamlandı.

Karantinadakilerin bazıları kendi araçlarıyla evlerine giderken, çoğunluğu ise AFAD tarafından ayarlanan 5'i otobüs 20 araçla memleketlerine uğurlandı.

Yurttan ayrılan vatandaşlardan Kahramanmaraş'a gidecek olan Fatma Sütdelisi, karantina sürecinde kendilerine verilen hizmetten çok memnun kaldıklarını belirterek "Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Burada çok iyi ağırlandık. Evimizde gibiydik. Şimdi benim memleketimde bir kızım daha var. Onu uzun süredir göremedim. Ona kavuşacağım için sevinçliyim." dedi.

Birçok kişi de memnuniyetlerini dile getirerek başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere AFAD, Kızılay, emniyet güçleri ve yurt görevlilerine teşekkür etti.

Kaynak: AA