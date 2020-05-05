Karaman'da karantina süreci tamamlanan 154 kişi memleketlerine gönderildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Karaman'da karantina süreci tamamlanan 154 kişi memleketlerine gönderildi

Karaman'da karantina süreci tamamlanan 154 kişi memleketlerine gönderildi
05.05.2020 19:47 | Son Güncelleme: 05.05.2020 19:49

Karaman'da karantina süreci tamamlanan 154 kişi memleketlerine gönderildi Karantina sürecini tamamlanan ve test sonucu pozitif çıkan vatandaşlardan Ünsal Ünlüsoy: "Cumhurbaşkanı ve dışişleri bakanı pandeminin beyaz kanatlarıdır" Karaman'a, Bangladeş'ten getirilerek 14 günlük karantina...

Karaman'da karantina süreci tamamlanan 154 kişi memleketlerine gönderildi

Karantina sürecini tamamlanan ve test sonucu pozitif çıkan vatandaşlardan Ünsal Ünlüsoy:

"Cumhurbaşkanı ve dışişleri bakanı pandeminin beyaz kanatlarıdır"

KARAMAN - Karaman'a, Bangladeş'ten getirilerek 14 günlük karantina sürecini tamamlayan 154 Türk vatandaşı test sonuçlarının negatif çıkmasının ardından memleketlerine gönderildi. Karantinanın çok iyi geçtiğini söyleyen vatandaşlar, yaşadıkları süreci anlatırken duygulu anlar yaşadı.

Türk Hava Yolları'nın korona virüs salgını sonrası bulundukları ülkede mahsur kalan Türk vatandaşlarını ülkeye getirmek için harekete geçmesiyle Bangladeş'ten Karaman'a getirilen 154 vatandaş karantina altına alınmıştı. 14 günlük karantina sürecini tamamlayan 154 Türk vatandaşının karantina sürecini tamamladı. Karantinanın çok iyi geçtiğini söyleyen gurbetçi vatandaşlar, Karamanlılar başta olmak üzere tüm yetkililere kendilerine gösterdikleri ilgi ve alakadan dolayı teşekkür etti.

"Cumhurbaşkanı ve dışişleri bakanı pandeminin beyaz kanatlarıdır"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve bütün yetkilileri pandeminin beyaz kanatları olarak adlandırdığını belirten Ünsal Ünlüsoy, "14 günlük karantinamız Allah'ın izniyle bugün bitti. Şunu öğrendik ki devletimiz gerçekten çok büyük bir devlet. Allah devletimizden de milletimizden de razı olsun. Operasyonu yöneten kim varsa Allah onlardan razı olsun. Allah devletimizin yokluğunu göstermesin. Elhamdülillah diyorum ben. Allah'ta bu yöneticilerimizi başımızdan eksik etmesin. Minnettarız. 14 gündür dua ediyorum. Önemli olan vatan toprağına kavuşmaktı. Vatan her zaman aileden önce gelir. Vatana düştük şimdi sıra ailede. Çok mutluyuz çok gururluyuz. Gerçekten gururluyuz. Bundan sonraki nesiller bu günleri görsünler. Devletlerine bağlı kalsınlar. Allah hepsinin yolunu açık etsin. Cumhurbaşkanımızdan özellikle Allah razı olsun. Mevlüt Çavuşoğlu'ndan, dışişleri yetkililerinden AFAD yetkililerinden. Sayamayacağım binlerce insan var. Ben onlara 'pandeminin beyaz kanatları' demiştim. Karaman halkına da teşekkür ederiz. Bizi misafir ettiler" diye konuştu.

Karantina sürecinde yetkililerin kendileriyle çok iyi ilgilendiğini söyleyen Ayşenur Güneş de, "Karantina süreci güzel geçti. Bizlerle çok güzel ilgilendiler. Çok mutluyuz. Şuanda ailelerimize kavuşacağız diye de çok mutluyuz. Her şey güzeldi. Allah razı olsun devletimizden "diye konuştu.

Test sonuçları negatif çıkan 154 Türk vatandaşı daha sonra 12 midibüsle 31 farklı vilayete uğurlandı.

Karaman'da karantina süreci tamamlanan 154 kişi memleketlerine gönderildi

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Sağlık Bakanı Koca: Vaka sayısında, seyirde görülebilecek kısmi bir artış var Haber
Sağlık Bakanı Koca: Vaka sayısında, seyirde görülebilecek kısmi bir artış var
Kırıkkale'de vaka sayısı sıfırlanmıştı! Vatandaşlar tedbirlere uymayınca 1 günde büyük artış gösterdi Haber
Kırıkkale'de vaka sayısı sıfırlanmıştı! Vatandaşlar tedbirlere uymayınca 1 günde büyük artış gösterdi
Mobilya atölyesinin kapısını söküp at arabasına yükleyip götürdü Haber
Mobilya atölyesinin kapısını söküp at arabasına yükleyip götürdü
İsrail, koronavirüsü insan vücudunda izole edebilen 'monoklonal antikor' geliştirdi Haber
İsrail, koronavirüsü insan vücudunda izole edebilen "monoklonal antikor" geliştirdi
Suriye ekonomisinin yüzde 60'ını elinde bulunduran kuzen, Esed'e meydan okudu Haber
Suriye ekonomisinin yüzde 60'ını elinde bulunduran kuzen, Esed'e meydan okudu
Vatandaşa soruldu: Bugün seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz? Haber
Vatandaşa soruldu: Bugün seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?
Şarkıcı Ebru Polat, Nihat Hatipoğlu'nun programına video göndererek soru sordu
Şarkıcı Ebru Polat, Nihat Hatipoğlu'nun programına video göndererek soru sordu
Bisikletli maymunun küçük çocuğu kaçırma girişimine ait video, izleyenleri hayrete düşürdü
Bisikletli maymunun küçük çocuğu kaçırma girişimine ait video, izleyenleri hayrete düşürdü
Melih Gökçek'ten Muharrem İnce'ye çağrı: Gel el ele verip birlikte mücadele edelim
Melih Gökçek'ten Muharrem İnce'ye çağrı: Gel el ele verip birlikte mücadele edelim
5 semtten 350 bin TL vurgun yapan Gürcü hırsızlar, yakayı ele verdi
5 semtten 350 bin TL vurgun yapan Gürcü hırsızlar, yakayı ele verdi
Milyonlarca çalışanın dört gözle beklediği kısa çalışma ödemeleri bugün başladı
Milyonlarca çalışanın dört gözle beklediği kısa çalışma ödemeleri bugün başladı
Uluslararası basın Türkiye'nin koronavirüs mücadelesindeki başarısını gözler önüne seriyor
Uluslararası basın Türkiye'nin koronavirüs mücadelesindeki başarısını gözler önüne seriyor
Cristiano Ronaldo, gerekli izinler çıkınca özel jetiyle İtalya'ya döndü
Cristiano Ronaldo, gerekli izinler çıkınca özel jetiyle İtalya'ya döndü
Sanatçı Haluk Levent'in çağrısıyla gecekonduda yaşayan Ülker teyze, yeni evine kavuştu
Sanatçı Haluk Levent'in çağrısıyla gecekonduda yaşayan Ülker teyze, yeni evine kavuştu
Arşiv kayıtları ortaya çıkardı: Etkisiz hale getirilen 4 terörist toplamda 13 askerimizi şehit etmiş
Arşiv kayıtları ortaya çıkardı: Etkisiz hale getirilen 4 terörist toplamda 13 askerimizi şehit etmiş
Hasarın en net görüntüsü! Koronavirüs sindirim sisteminde de çoğalabiliyor
Hasarın en net görüntüsü! Koronavirüs sindirim sisteminde de çoğalabiliyor
Kemanlı doğum günü sürprizi, karantina yurdundaki genç kızı ağlattı
Kemanlı doğum günü sürprizi, karantina yurdundaki genç kızı ağlattı
Turizmde de normalleşme planı hazır! İşte alınan önemli kararlar
Turizmde de normalleşme planı hazır! İşte alınan önemli kararlar
Günlük burç yorumları 5 Mayıs 2020 Salı (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 5 Mayıs 2020 Salı (Haftalık burç yorumları)
YÖK, üniversite tercihlerinde baraj puanını düşürdü, TYT sınavının süresini uzatttı
YÖK, üniversite tercihlerinde baraj puanını düşürdü, TYT sınavının süresini uzatttı
Uzman isim, 11 Mayıs'ta açılacak AVM'ler için uyardı: En riskli tercih
Uzman isim, 11 Mayıs'ta açılacak AVM'ler için uyardı: En riskli tercih
Cumhurbaşkanı Erdoğan, eleştirilerin odağındaki YKS sınav tarihiyle ilgili gençlere seslendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, eleştirilerin odağındaki YKS sınav tarihiyle ilgili gençlere seslendi
Son Dakika: İngiltere, Avrupa'da koronavirüs nedeniyle en fazla ölümün gerçekleştiği ülke oldu
Son Dakika: İngiltere, Avrupa'da koronavirüs nedeniyle en fazla ölümün gerçekleştiği ülke oldu
Arsenal'in eski futbolcusu Andrey Ashavin, koronavirüs günlerinde kurye oldu
Arsenal'in eski futbolcusu Andrey Ashavin, koronavirüs günlerinde kurye oldu
ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle son 24 saatte 1338 kişi hayatını kaybetti
ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle son 24 saatte 1338 kişi hayatını kaybetti
İtalyan ekibi Lazio, Fenerbahçeli Vedat Muric için 20 milyon euro vermeye hazır
İtalyan ekibi Lazio, Fenerbahçeli Vedat Muric için 20 milyon euro vermeye hazır
Sürücü uykuya daldı, araç tarlaya uçtu
Sürücü uykuya daldı, araç tarlaya uçtu
Son Dakika: Beşiktaş'ta ülkelerinden dönen 5 isim İstanbul'daki yurtta karantinaya alındı
Son Dakika: Beşiktaş'ta ülkelerinden dönen 5 isim İstanbul'daki yurtta karantinaya alındı
Evladı dağa kaçırılan babadan Kılıçdaroğlu'na çağrı: 'Samimiysen, gel bir de Kandil'e yürüyelim'
Evladı dağa kaçırılan babadan Kılıçdaroğlu'na çağrı: "Samimiysen, gel bir de Kandil'e yürüyelim"
Son Dakika: Üniversitelerde ilk normalleşme adımı 15 Haziran'da atılacak
Son Dakika: Üniversitelerde ilk normalleşme adımı 15 Haziran'da atılacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Ziya Selçuk Mustafa Şentop Mustafa Destici Fahrettin Altun
Magazin Pınar Altuğ Hande Erçel Gülşen Yüksel Burak Özçivit
Spor Caner Erkin Loris Karius Nenad Bjelica Emre Belözoğlu Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Mayıs Ankara Haziran Futbolcu
Şu an buradasınız: Karaman'da karantina süreci tamamlanan 154 kişi memleketlerine gönderildi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.5.2020 21:08:24. #1.15#
title