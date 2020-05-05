Karaman'da karantina süreci tamamlanan 154 kişi memleketlerine gönderildi
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Karaman'da karantina süreci tamamlanan 154 kişi memleketlerine gönderildi

Karaman'da karantina süreci tamamlanan 154 kişi memleketlerine gönderildi
05.05.2020 12:43 | Son Güncelleme: 05.05.2020 12:43

Karaman'a, Bangladeş'ten getirilerek 14 günlük karantina sürecini tamamlayan 154 Türk vatandaşı test sonuçlarının negatif çıkmasının ardından memleketlerine gönderildi.

Karaman'a, Bangladeş'ten getirilerek 14 günlük karantina sürecini tamamlayan 154 Türk vatandaşı test sonuçlarının negatif çıkmasının ardından memleketlerine gönderildi. Karantinanın çok iyi geçtiğini söyleyen vatandaşlar, yaşadıkları süreci anlatırken duygulu anlar yaşadı.

Türk Hava Yolları'nın (THY) korona virüs salgını sonrası bulundukları ülkede mahsur kalan Türk vatandaşlarını ülkeye getirmek için harekete geçmesiyle Bangladeş'ten Karaman'a getirilen 154 vatandaş karantina altına alınmıştı. 14 günlük karantina sürecini tamamlayan 154 Türk vatandaşının karantina sürecini tamamladı. Karantinanın çok iyi geçtiğini söyleyen gurbetçi vatandaşlar, Karamanlılar başta olmak üzere tüm yetkililere kendilerine gösterdikleri ilgi ve alakadan dolayı teşekkür etti.

"Cumhurbaşkanı ve dışişleri bakanı pandeminin beyaz kanatlarıdır"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve bütün yetkilileri pandeminin beyaz kanatları olarak adlandırdığını belirten Ünsal Ünlüsoy, "14 günlük karantinamız Allah'ın izniyle bugün bitti. Şunu öğrendik ki devletimiz gerçekten çok büyük bir devlet. Allah devletimizden de milletimizden de razı olsun. Operasyonu yöneten kim varsa Allah onlardan razı olsun. Allah devletimizin yokluğunu göstermesin. Elhamdülillah diyorum ben. Allah'ta bu yöneticilerimizi başımızdan eksik etmesin. Minnettarız. 14 gündür dua ediyorum. Önemli olan vatan toprağına kavuşmaktı. Vatan her zaman aileden önce gelir. Vatana düştük şimdi sıra ailede. Çok mutluyuz çok gururluyuz. Gerçekten gururluyuz. Bundan sonraki nesiller bu günleri görsünler. Devletlerine bağlı kalsınlar. Allah hepsinin yolunu açık etsin. Cumhurbaşkanımızdan özellikle Allah razı olsun. Mevlüt Çavuşoğlu'ndan, dışişleri yetkililerinden AFAD yetkililerinden. Sayamayacağım binlerce insan var. Ben onlara 'pandeminin beyaz kanatları' demiştim. Karaman halkına da teşekkür ederiz. Bizi misafir ettiler" diye konuştu.

Karantina sürecinde yetkililerin kendileriyle çok iyi ilgilendiğini söyleyen Ayşenur Güneş de, "Karantina süreci güzel geçti. Bizlerle çok güzel ilgilendiler. Çok mutluyuz. Şuanda ailelerimize kavuşacağız diye de çok mutluyuz. Her şey güzeldi. Allah razı olsun devletimizden "diye konuştu.

Test sonuçları negatif çıkan 154 Türk vatandaşı daha sonra 12 midibüsle 31 farklı vilayete uğurlandı. - KARAMAN

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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