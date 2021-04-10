Karaman'da kar yağışı etkili oluyor
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Karaman'da kar yağışı etkili oluyor

Anadolu Ajansı / Mehmet Çetin - Haberler | Güncel
Karaman'da kar yağışı etkili oluyor

Karaman'da kar yağışı etkili olurken, İç Anadolu Bölgesi'ni Akdeniz Bölgesi'ne bağlayan Sertavul Geçidi'nde, kar ve buzlanma nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

Karaman'da kar yağışı etkili olurken, İç Anadolu Bölgesi'ni Akdeniz Bölgesi'ne bağlayan Sertavul Geçidi'nde, kar ve buzlanma nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

Sabah saatlerinde başlayan yağışla kent merkezinde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.

Kar ve tipi, İç Anadolu Bölgesi'ni Akdeniz Bölgesi'ne bağlayan Sertavul Geçidi'nde ulaşımda aksamalara neden oldu.

Kamyon ve çekicilerin geçişine izin verilmeyen geçitte, kış lastiği ve zincir takılı araçların geçişine ara ara izin veriliyor.

Karayollarına bağlı ekiplerin kar temizleme ve tuzlama çalışmaları, Karaman - Mersin, Karaman - Ereğli ve Karaman - Konya kara yollarında aralıksız olarak devam ediyor.

Yetkililer araç sürücülerini mecbur kalmadıkça yola çıkmamaları konusunda uyarıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çetin

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