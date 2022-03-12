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Karaman'da kar yağışı etkili oluyor

AA - Murat Özünal - Güncel
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Karaman'da kar yağışı etkili oluyor

Karaman'da kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiliyor.

KARAMAN (AA) - Karaman'da kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiliyor.

İç Anadolu Bölgesi'ni Akdeniz Bölgesi'ne bağlayan Sertavul Geçidi'nde yoğun kar, tipi ve sis nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

Polis ekipleri çekicilerin geçişine izin vermiyor.

Karayolları ekipleri de kara yolunda tuzlama ve kar küreme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Karaman Belediyesi ekipleri, sürücülere kumanya dağıttı. AFAD İl Müdürlüğüne bağlı ekipler de sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

AA / Murat Özünal - Güncel

İç Anadolu Bölgesi, Akdeniz Bölgesi, Karaman, kar, Güncel, Haberler

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