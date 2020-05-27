Karaman'da kanala düşen köpeği itfaiye kurtardı Karaman'da sulama kanalına düşen köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Karaman'da sulama kanalına düşen köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Fatih Mahallesi Deliçay mevkisinde bulunan su kanalından köpek sesi geldiğini duyan çevredeki vatandaşlar, durumu Karaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bildirdi. Bunun üzerine bölgeye giden itfaiye ekipleri, kanalın içinde çamura saplanmış halde havlayan köpeği buldu. Ekipler, 4 gündür burada kurtarılmayı bekleyen köpeği yaptıkları çalışmanın ardından saplandığı yerden çıkararak özgürlüğüne kavuşturdu. - KARAMAN

Kaynak: İHA