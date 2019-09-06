Karaman'da kamyonun yakıt deposu patladı: 3 yaralı
Karaman'da, kamyonun kaynak yapılan yakıt deposunun patlaması sonucu 3 kişi yaralandı.
Karaman'da, kamyonun kaynak yapılan yakıt deposunun patlaması sonucu 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Hamidiye Mah. 729. Sokakta bulunan bir iş yerinde Veli A.'ya ait 70 EE 248 plakalı kamyona kaynak yapıldığı sırada patlama meydana geldi.
Patlama sonucu işçiler Ali K., Murat Ş. ve Tuncay A. yaralandı. Patlama sonucu çıkan yangın çevredeki esnaf tarafından yangın tüpleriyle söndürüldü.
Vücutlarında yanıklar oluşan işçiler, Karaman Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.