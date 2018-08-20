Karaman'da Kamyonet Devrildi: 1 Ölü, 3 Yaralı
Karaman'da kamyonetin devrilmesi sonucu aynı aileden 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Karaman'da kamyonetin devrilmesi sonucu aynı aileden 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Mesut Kaygın (42) yönetimindeki 70 FU 482 plakalı kamyonet, Karaman-Konya karayolunun 20. kilometresinde devrildi.
Kazada sürücü Kaygın olay yerinde hayatını kaybetti, araçta bulunan eşi Nuray (43), kızı Şeyda (20) ve oğlu Recep Kaygın (11) yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Ailenin Karaman'dan Alanya'ya bayram tatiline gittiği öğrenildi.