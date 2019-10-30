Karaman'da kamyonet çarpan lise öğrencisi ağır yaralandı

Karaman'da kamyonet çarpan lise öğrencisi ağır yaralandı

Karaman'da, yolun karşısına geçmeye çalışırken kamyonet çarpan lise öğrencisi ağır yaralandı.

30.10.2019 16:24
Karaman'da kamyonet çarpan lise öğrencisi ağır yaralandı

Karaman'da, yolun karşısına geçmeye çalışırken kamyonet çarpan lise öğrencisi ağır yaralandı.


Okan B. (19), yönetimindeki 67 UA 314 plakalı kamyonet, Elmaşehir Mahallesi 2240. Sokak'ta yolun karşısına geçmeye çalışan lise 2. sınıf öğrencisi İlker G.'ye (15) çarptı.

Ağır yaralanan lise öğrencisi, sağlık ekiplerince Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kamyonet sürücüsü gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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