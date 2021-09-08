Karaman'da Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon İzleme ve Değerlendirme Toplantısı
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Karaman'da Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon İzleme ve Değerlendirme Toplantısı

Karaman'da Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon İzleme ve Değerlendirme Toplantısı
Anadolu Ajansı / Murat Özünal - Haberler | Güncel

Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık başkanlığında, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon İzleme ve Değerlendirme Toplantısı yapıldığı bildirildi.

Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık başkanlığında, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon İzleme ve Değerlendirme Toplantısı yapıldığı bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, yapılan toplantıda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından katılımcılara 2007 yılından bu yana uygulamaya konulan Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planları ile İl Eylem Planları kapsamında kadına yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla yapılan uygulamaları ve yapılması öngörülen çalışmaları içeren bir sunum gerçekleştirildiği belirtildi.

Toplantıda ayrıca, İl Jandarma Komutanlığı tarafından KADES uygulamasına yönelik yapılan çalışmaları içeren bir de sunum yapıldığı kaydedildi.

Toplantıya, Vali Işık'ın yanı sıra İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş, İl Jandarma Komutanı Mustafa Çetinkaya, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Servet Türegün ve ilgili kurum müdürlerinin katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Özünal

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Karaman'da Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon İzleme ve Değerlendirme Toplantısı - Haberler
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